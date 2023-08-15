Каролина Севастьянова в шелковом платье не по размеру обнажила свои прелести: белья не оказалось

Каролина Севастьянова больше пяти лет назад завершила карьеру. Она в свое время стала художественной гимнасткой и завоевала большое количество наград, включая олимпийское золото. Примечательно, что теперь она регулярно путешествует. Спортсменка держит себя в форме и регулярно предстает в женственных нарядах. Этим летом она отдыхает в Сен-Тропе.
На этот раз Севастьянова поделилась кадрами с курорта, где проводит время с таинственным возлюбленным. На этот раз она предстала в шелковом платье ультрамаринового цвета. Гимнастка не заметила, что наряд слегка большеват. Она обнажила свое декольте, оголив грудь. Каролина отказалась от лифчика.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Ого, какой вырез», «Декольте бесподобное», «Такая изящная», «Даже грудь не смущает», «Ну очень хороша», «Жених одобряет такие наряды?», «Дразнишь нас», — стали писать в Сети.