Каролина Севастьянова в шелковом платье не по размеру обнажила свои прелести: белья не оказалось

На этот раз Севастьянова поделилась кадрами с курорта, где проводит время с таинственным возлюбленным. На этот раз она предстала в шелковом платье ультрамаринового цвета. Гимнастка не заметила, что наряд слегка большеват. Она обнажила свое декольте, оголив грудь. Каролина отказалась от лифчика.

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