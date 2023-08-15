«Цвет жены миллиардера»: Марина Африкантова из «Дома-2» похвасталась свежим маникюром в стиле «деликат»

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сейчас зарабатывает на жизнь блогерством. Так что, она рассказывает поклонникам абсолютно все детали своей жизни. Марина Африкантова записывает на видео и свои походы к мастерам маникюра, а затем хвастается, какого цвета ноготки ей сделали на этот раз.
Марина Африкантова сменила черный оттенок ногтей на нежный, нюдовый, с легким блеском. Результатом Африкантова осталась довольна, о чем и сообщила в микроблоге.
«Девчат, в этот раз я вас послушала и сделала вот такие ногти. Не черные. Очень красиво, с покрытием «снежок». Мне нравится! Цвет называется «деликат». Сказали: цвет жены миллиардера», — поделилась Марина Африкантова.
Свежий маникюр Марины Африкантовой. Фото: соцсети