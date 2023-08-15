Светлана Бондарчук долгое время была моделью, а потом редактором журнала и организатором разных мероприятий. Теперь она снимает шоу «Света вокруг света». Во всем ей помогает муж Сергей Харченко, который является дизайнером и фотографом. Неожиданно 15 августа пара объявила, что у них родился сын, которого они скрывали полгода.
В соцсети Светлана выложила трогательное фото. Она держала на руках малыша, облаченного в джинсы и джемпер. Его лицо светская львица показывать не стала. Но видно, что он блондин. Бондарчук сообщила, что они назвали его Петром. Пара теперь принимает поздравления.
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Светлана Бондарчук с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники и друзья были поражены. Никто не ожидал, что в 54 года она захочет снова стать мамой. А так как у Светланы не было видно живота, многие решили, что пара воспользовалась услугами суррогатной мамы. Напомним, что от первого брака с Федором Бондарчуком у нее есть двое взрослых детей: Сергей и Варвара. У нее также растут внучки: 10-летняя Маргарита и девятилетняя Вера.
За Харченко светская львица вышла замуж три года назад. Они сыграли пышную свадьбу.