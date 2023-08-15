В соцсети Светлана выложила трогательное фото. Она держала на руках малыша, облаченного в джинсы и джемпер. Его лицо светская львица показывать не стала. Но видно, что он блондин. Бондарчук сообщила, что они назвали его Петром. Пара теперь принимает поздравления.

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