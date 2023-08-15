Брухунова оделась в одном стиле с подросшим сыном Петросяна: маленький морячок на роскошной яхте

Татьяна Брухунова уже давно счастлива в браке с Евгением Петросяном. Они редко вместе появляются на публике и предпочитают лишь иногда рассказывать о своей жизни. У пары подрастает сын Ваган, которому три года. Он стал главной отрадой для родителей. На этот раз звездная семья уехала в Сочи, где проводит свой отпуск.
Обычно Татьяна демонстрирует свои образы. Она следит за модой и всегда продумывает наряды до мелочей. На этот раз жена юмориста решила одеться в одном стиле с наследником. Они наслаждались прогулкой на роскошной яхте. Брухунова в юбке и блузке с воротничком моряка позировала на палубе. Также был в костюме моряка маленький Ваган.
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Ваган Петросян. Фото: соцсети звезды
«Такие дни остаются в памяти навсегда», — написала звезда.
Поклонники были восхищены снимками. Многие не перестают поражаться тому, как быстро растет сын Петросяна. «Просто шикарно», «Это восторг», «Какие наряды», «Малышу так идет», «Ваган почти капитан», «Такой славный мальчуган», — стали писать в Сети.
Ваган Петросян. Фото: соцсети звезды
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети звезды