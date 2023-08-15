Брухунова оделась в одном стиле с подросшим сыном Петросяна: маленький морячок на роскошной яхте

Обычно Татьяна демонстрирует свои образы. Она следит за модой и всегда продумывает наряды до мелочей. На этот раз жена юмориста решила одеться в одном стиле с наследником. Они наслаждались прогулкой на роскошной яхте. Брухунова в юбке и блузке с воротничком моряка позировала на палубе. Также был в костюме моряка маленький Ваган.

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