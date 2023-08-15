Рудова в легком платье блеснула шаровидной грудью на улице: наряд предательски спадает с округлостей фигуры

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон, когда снялась в сериале «Татьянин день». Теперь актриса все чаще соглашается на более смелые роли. В сериале «Бихэппи» она даже предстала обнаженной. В свои 40 лет блондинка много уделяет внимания фигуре. Она любит оказываться в центре внимания.
На этот раз Рудова вышла на прогулку в крохотном платье с принтом мильфлер. Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул ее стройные ножки. Блондинка любовалась собой. Она отказалась от лифчика, засветив упругие полушария груди. Платье спадало с плеч, а тонкая тесемка вот-вот норовила развязаться, оголив прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это формы», «Какой наряд! Вы куколка», «Такая манкая грудь», «Без лифчика смотрится особенно соблазнительно», «До чего хорошенькая», «Вот это фигурка», «Просто очаровательное видение», — стали писать подписчики.