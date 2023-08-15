Рудова в легком платье блеснула шаровидной грудью на улице: наряд предательски спадает с округлостей фигуры

На этот раз Рудова вышла на прогулку в крохотном платье с принтом мильфлер. Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул ее стройные ножки. Блондинка любовалась собой. Она отказалась от лифчика, засветив упругие полушария груди. Платье спадало с плеч, а тонкая тесемка вот-вот норовила развязаться, оголив прелести.

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