Только посмотрите, какая разница: как Ольга Бузова выглядит на фото и видео в одинаковом наряде

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что следит за внешностью. Артистка регулярно не только снимается для ТВ, но и дает концерты. Ее наряды всегда броские и порой откровенные. Поэтому после 30 лет она стала заниматься спортом, чтобы держать себя в форме. Но в этом году звезда все же поправилась.
На этот раз Ольга отдохнула два дня на Алтае, где дала концерт. Она успела поплескаться в местном озере. На кадрах телеведущая позирует в алой пижамке у кромки воды. Она была без нижнего белья, засветив скромный бюст и мощные бедра. А потом Бузова сняла видео в этом же наряде. Поклонники посчитали, что она фотошопила свое декольте и зону живота.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Звезду обвинили в ретуши. «А где талия?», «Грудь тут сплющило, а на видео они висят», «На фото кажется, что беременная, словно живот чуток убрала, даже рябь на воде другая», «Ну фильтры не смогли скрыть, что грудь уже не такая упругая», «Ох, Оля! Сколько можно фотошопить себя», — стали писать в Сети.