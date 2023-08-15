Только посмотрите, какая разница: как Ольга Бузова выглядит на фото и видео в одинаковом наряде

На этот раз Ольга отдохнула два дня на Алтае, где дала концерт. Она успела поплескаться в местном озере. На кадрах телеведущая позирует в алой пижамке у кромки воды. Она была без нижнего белья, засветив скромный бюст и мощные бедра. А потом Бузова сняла видео в этом же наряде. Поклонники посчитали, что она фотошопила свое декольте и зону живота.

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