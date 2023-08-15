Борьба за наследство Градского: подробности судебных баталий между женами и детьми

Даниил Градский, сын певца, подал в суд на Марину Коташенко-Градскую — последнюю жену своего отца. По словам Даниила, именно Марина в ноябре 2021 года, когда певцу стало плохо, и его увезли в больницу, вынесла крупную сумму денег из квартиры. По убеждению Даниила, эти деньги она взяла не по праву, — их должны были разделить между всеми наследниками.
«Все дело в том, — сообщает источник, — что сейчас начат судебный процесс, инициированный первой супругой артиста Ольгой, с которой Градский был в официальном разводе».
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Ольга, по словам источника, борется за половину всего совместно нажитого в браке с артистом имущества. Но там тоже не все так просто.
«Ольга, однако, по словам друзей Градского, умалчивает о том, что между ею и бывшим мужем было заключено, так сказать, джентльменское соглашение. Согласно ему, Александр обеспечил их общих детей, купил им квартиры и, кроме того, потратил значительные средства на лечение родителей Ольги. Теперь же экс-супруга артиста вспомнила про закон», — приводит слова источника издание «МК».