Борьба за наследство Градского: подробности судебных баталий между женами и детьми

Даниил Градский, сын певца, подал в суд на Марину Коташенко-Градскую — последнюю жену своего отца. По словам Даниила, именно Марина в ноябре 2021 года, когда певцу стало плохо, и его увезли в больницу, вынесла крупную сумму денег из квартиры. По убеждению Даниила, эти деньги она взяла не по праву, — их должны были разделить между всеми наследниками.

«Все дело в том, — сообщает источник, — что сейчас начат судебный процесс, инициированный первой супругой артиста Ольгой, с которой Градский был в официальном разводе».

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Ольга, по словам источника, борется за половину всего совместно нажитого в браке с артистом имущества. Но там тоже не все так просто.