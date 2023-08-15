Умер легендарный советский клоун Андрюша: ушел на 86-м году жизни

Во вторник, 15 августа, умер легендарный артист цирка Андрей Николаев, известный широкой аудитории как клоун Андрюша. На момент смерти мужчине было 85 лет.

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По предварительным данным, причиной кончины стал перитонит и некроз желчного пузыря.

Известно, что 12 августа артист был экстренно госпитализирован с острой стадией желтухи. Врачи настаивали на срочной операции. Однако Николаев решил иначе. Он отказался от хирургического вмешательства.

О месте и дате проведения церемонии прощания пока нет точной информации. Вероятнее всего, печальное мероприятие пройдет в московском цирке на Цветном бульваре.

Источник: Telegram-канал Mash