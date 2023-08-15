Умер легендарный советский клоун Андрюша: ушел на 86-м году жизни

Фото: кадр из репризы «В девушку влюбился, а она — жонглер»

Врачи не смогли спасти артиста цирка Андрея Николаева.

Во вторник, 15 августа, умер легендарный артист цирка Андрей Николаев, известный широкой аудитории как клоун Андрюша. На момент смерти мужчине было 85 лет. 

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По предварительным данным, причиной кончины стал перитонит и некроз желчного пузыря. 

Известно, что 12 августа артист был экстренно госпитализирован с острой стадией желтухи. Врачи настаивали на срочной операции. Однако Николаев решил иначе. Он отказался от хирургического вмешательства.

О месте и дате проведения церемонии прощания пока нет точной информации. Вероятнее всего, печальное мероприятие пройдет в московском цирке на Цветном бульваре.

Источник: Telegram-канал Mash

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