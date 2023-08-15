Постройневшая Пегова в платье с разрезами восхитила народ своими формами: манкие полушария груди выглядывают из декольте

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино длительное время. Порой актриса предстает на красных дорожках. Ее можно увидеть в телевизионных шоу. После катания на коньках в рамках проекта «Ледниковый период» она решила похудеть. И за последние два года артистка преобразилась. Этим летом она все чаще облачается в более смелые наряды.
На этот раз Ирина приехала на реку Ока. Она поделилась кадрами из поездки. Актриса облачилась в платье с принтом мильфлер и разрезами. Она блеснула постройневшими формами. Блондинка решила продемонстрировать изгибы фигуры. Пегова обнажила свои пышные полушария груди. Кружевной лиф выглядывал из декольте.
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Поклонники осыпали комплиментами Ирину. Многие отметили, что она похорошела. «Шикарная Ирина в шикарном платье! И кругом такая красота, необыкновенно!», «Оболденное платье, сидит шикарно и вам идет по фигурке», «Какая вы классная!», «Выглядите сногсшибательно», «Как вам идет родная природа», — стали писать пользователи Сети.