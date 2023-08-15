Галкин* подловил дочку Лизу в модном комбинезоне в особняке в Юрмале: спустя 7 лет стала высокой — красотка растет

На этот раз Галкин* решил выложить трогательные кадры. Он повторил фото с Лизой спустя семь лет, подловив ее в том же дверном проеме. Если раньше малышка была с кудряшками, совсем маленькой. Теперь дочка Примадонны уже с длинными ногами, ее волосы отрасли до талии. Она была в модном комбинезоне с шортами в полоску.

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