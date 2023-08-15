Галкин* подловил дочку Лизу в модном комбинезоне в особняке в Юрмале: спустя 7 лет стала высокой — красотка растет

Максим Галкин* уже 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Примечательно, что они стали одной из самых обсуждаемых пар в стране. Уже почти год супруги живут в Израиле. Пока юморист гастролирует, его жена растит двойняшек Лизу и Гарри. Они этим летом приехали в Юрмалу, где уже по традиции отдыхают в большом особняке у озера.
На этот раз Галкин* решил выложить трогательные кадры. Он повторил фото с Лизой спустя семь лет, подловив ее в том же дверном проеме. Если раньше малышка была с кудряшками, совсем маленькой. Теперь дочка Примадонны уже с длинными ногами, ее волосы отрасли до талии. Она была в модном комбинезоне с шортами в полоску.
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Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды
«Лиза. Семь лет спустя», — написал Максим*.
Поклонники восхитились тем, как выглядит девятилетняя Лиза. Друзья осыпали ее комплиментами. «Какая кудряшка белокурая, у меня девчонки-близняшки тоже блондинки», «Какая же она красотка растет, энергия через экран», «Какой кукленыш, особенно малышка», «Какая красивая, я так хочу увидеть ее подростком», «Невероятная. А сейчас взгляд такой — нечто», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.