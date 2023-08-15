Кому в итоге досталась 4-комнатная квартира в Москве бывшего «Иванушки» Олега Яковлева — не родным

Бывший солит группы «Иванушки» Олег Яковлев ушел из жизни в 2017 году, когда ему было всего 47 лет. Знакомые артиста утверждают, что у него были проблемы с алкоголем.

Детей Яковлев не оставил, жен тоже. Поэтому квартиры в Москве, Черногории и Болгарии достались другу Роману Радову и племяннице певца.

Однако четырехкомнатная квартира в центре российской столице ушла банку из-за долгов по ипотеке. Яковлев не успел выплатить платеж, квадратные метры забрали.

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