«Не начинай кино голливудское!»: Агутин резко высказался в адрес своей американской дочки

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, Лиза, недавно получила американское гражданство, пишет litekp.ru. Сейчас девушка уже взрослая, пытается строить музыкальную карьеру в Майами, подрабатывает уборкой и готовкой у богатых людей. В общем, полностью самостоятельная личность.

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Леонид Агутин рассказал на интервью у Надежду Стрелец в рамках ее YouTube-шоу, что когда-то имел проблемы с наследницей. Девушка росла в Америке с раннего детства почти без родителей — с бабушкой и дедушкой, мамой и папой Анжелики Варум. Будучи подростком, она высказала отцу, что ей недостает внимания родителей.

Это вывело из себя артиста, он убежден, что дал дочери все, что мог, не обделил ее родительским вниманием и заботой.