Илана из «Уральских пельменей» в леопардовом бикини показала свои самые мягкие места: крупным планом

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева снова улетела отдыхать. На этот раз она предпочла отечественный курорт и вместе с семьей оказалась в Сочи. И первым делом поспешила позагорать.

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Расположившись в бассейна, Илана улеглась на шезлонг ничком, подставив свой упругий тыл солнышку. Но скоро заскучала и взяла в руки телефон. Она решила снять себя на видео и показать подписчикам.

Включив камеру, Илана засветила декольте в леопардовом лифе, а затем подняла телефон повыше и продемонстрировала ягодицы, подогреваемые сочинским солнышком. Так фолловеры и обозрели все ее мягкие места чуть ли не крупным планом.