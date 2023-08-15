Юлия Михалкова развязала купальник и легла на шезлонг: мужчины ахнули

Актриса Юлия Михалкова давно покинула проект «Уральские пельмени» и теперь занимается театральной карьерой. Также она занимается волонтерством и очищает российские реки от мусора, ведет влог на YouTube и соцсети.
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Периодически Михалкова показывает, как проходят ее будни. А на этот раз продемонстрировала мгновения с отдыха. На заграничный курорт красотка улетела с родственниками и подчеркнула это в своих сообщениях.
Видео, которым поделилась Михалкова, вызвало живой отклик у подписчиков в Telegram. Юлия в бикини развязала лиф и возлегла на шезлонг, подставив декольте солнышку. В этот момент ей принесли огурцы, но она не стала их есть, а положила на глаза.
«Любишь огурчики?», «Сонная», «Как ты прекрасна, милая», - комментируют подписчики видео.