Экс-жена Урганта рассекретила его новую избранницу: выбрал помоложе

37-летняя Елена Романова рассказала о личной жизни Андрея Урганта. Гражданские супруги расстались в 2021 году, спустя 10 лет отношений, и общих детей у них не появилось. Сейчас она растит четырехлетнего сына, крестным которого стал ее бывший.

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Ургант-старший, по словам Романовой, сегодня не одинок. Он вступил в новые отношения с избранницей намного моложе него, ее тоже зовут Елена.

«Они не скрываются, просто живут в Питере, а там не так много светских мероприятий. В Москву Андрей только по работе приезжает, как правило, один», - рассказала Романова.

К слову, Елена Романова на 30 лет младше Урганта-старшего. Он как-то рассказывал, что с его взрослым сыном Иваном у нее общение не сложилось. А вот мама Андрея, Нина Ургант, молодую жену наследника приняла.

По материалам сайта mk.ru