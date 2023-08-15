Жидков рад: 13-летняя дочка Арнтгольц съехала от мамы с отчимом

Бывший муж Татьяны Арнтгольц, актер Иван Жидков рассказал, что их 13-летняя дочка Мария приняла решение съехать от матери и отчима. После развода родителей в 2013 году девочка оставалась с мамой, но не так давно в семье произошло пополнение – от нового мужа, Марка Богатырева, у Арнтгольц родился сын Данила.

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О том, что дочка Арнтгольц покинула семью, рассказал сам Жидков. Теперь Мария живет с ним и его новой возлюбленной.

«Сейчас переехала ко мне. Сама так решила - переходный возраст. О всех ее любовях, молодых людях выслушиваю. И если ей это надо, что-то по-дружески советую. Моя девушка Маша быстро с дочкой нашла общий язык», - рассказал Жидков.

Отец похвастался, что подросток нашла общий язык с его новой пассией, актрисой Марией Холод, которая на 9 лет моложе его дочки.

По материалам сайта Экспресс-газета