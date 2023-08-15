На этот раз Бузова провела целый день в делах, а вечером пришла в баню. Она решила расслабиться перед очередными съемками. Телеведущая в черном бикини предстала перед камерой. Она прикрывала свои прелести, держа в руках полотенце. К ней вышел банщик, который пообещал ее не только попарить, но также поскрабить и устроить релакс. Потом Ольга понежилась в чане с водой. Она прикрыла выпуклости фигуры и зону бикини хвойными вениками.

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