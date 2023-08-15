Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она сначала стала телеведущей, а потом певицей. Теперь артистка способна собрать тысячи людей на свих концертах. Примечательно, что в 37 лет она мечтает о семье и детях. Однако пока блондинка находится в поисках жениха. Недавно звезда вернулась в Москву после отдыха на озере.
На этот раз Бузова провела целый день в делах, а вечером пришла в баню. Она решила расслабиться перед очередными съемками. Телеведущая в черном бикини предстала перед камерой. Она прикрывала свои прелести, держа в руках полотенце. К ней вышел банщик, который пообещал ее не только попарить, но также поскрабить и устроить релакс. Потом Ольга понежилась в чане с водой. Она прикрыла выпуклости фигуры и зону бикини хвойными вениками.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие восхитились тем, как поправилась телеведущая. Но нашлись и те, кто осудил ее за пикантные кадры и сравнили ее с Анастасией Волочковой. «Ого, какие формы», «А купальник то надела?», «Банщик какой приятный! Оля уши навострила», «Ой, у нас уже Настя есть! Не удивила», «О Боже!», «Опять раздетая», — стали писать подписчики.