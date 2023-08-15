54-летняя Дженнифер Лопес показала умытое лицо без макияжа и фильтров: ресниц нет, веки припухшие

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Певица поразила своей внешностью. Без капли грима на лице звезда выглядит моложе лет на 20.

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она славится не только своими хитами. Певица тщательно следит за внешностью и регулярно посещает спортзал. На своих концертах она устраивает шоу с танцами. Поклонники не удивились, когда она вышла замуж за Бена Аффлека в уже зрелом возрасте. А на этот раз звезда решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

На новых кадрах Дженнифер умылась и решила продемонстрировать свой уход за кожей. Она начинает с массажа лица. Певица провела пальцами по щекам, скулам и носогубной складке. Также она помассировала шею. Затем артистка нанесла крем и увлажняющую сыворотку, чтобы подготовить кожу к макияжу.

Она без стеснения показала отсутсвие накладных ресниц, припухшие веки и опущенный кончик оса. Копны волос тоже не было, так как она собрала скромный пучок из своих своих родных локонов.

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Поклонники отметили, что без макияжа она выглядит на 20 лет моложе. Многие не могли поверить глазам. «И это ей 54 года», «Вообще не похожа на бабушку», «А у меня кожа в 18 лет хуже, чем у нее», «До чего хорошенькая», «Когда без макияжа даже лучше», «Какая кожа! Зависть», — стали писать в Сети.

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