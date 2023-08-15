54-летняя Дженнифер Лопес показала умытое лицо без макияжа и фильтров: ресниц нет, веки припухшие

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она славится не только своими хитами. Певица тщательно следит за внешностью и регулярно посещает спортзал. На своих концертах она устраивает шоу с танцами. Поклонники не удивились, когда она вышла замуж за Бена Аффлека в уже зрелом возрасте. А на этот раз звезда решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.
На новых кадрах Дженнифер умылась и решила продемонстрировать свой уход за кожей. Она начинает с массажа лица. Певица провела пальцами по щекам, скулам и носогубной складке. Также она помассировала шею. Затем артистка нанесла крем и увлажняющую сыворотку, чтобы подготовить кожу к макияжу.
Она без стеснения показала отсутсвие накладных ресниц, припухшие веки и опущенный кончик оса. Копны волос тоже не было, так как она собрала скромный пучок из своих своих родных локонов.
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Поклонники отметили, что без макияжа она выглядит на 20 лет моложе. Многие не могли поверить глазам. «И это ей 54 года», «Вообще не похожа на бабушку», «А у меня кожа в 18 лет хуже, чем у нее», «До чего хорошенькая», «Когда без макияжа даже лучше», «Какая кожа! Зависть», — стали писать в Сети.