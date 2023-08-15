54-летняя Дженнифер Лопес показала умытое лицо без макияжа и фильтров: ресниц нет, веки припухшие

На новых кадрах Дженнифер умылась и решила продемонстрировать свой уход за кожей. Она начинает с массажа лица. Певица провела пальцами по щекам, скулам и носогубной складке. Также она помассировала шею. Затем артистка нанесла крем и увлажняющую сыворотку, чтобы подготовить кожу к макияжу.

Она без стеснения показала отсутсвие накладных ресниц, припухшие веки и опущенный кончик оса. Копны волос тоже не было, так как она собрала скромный пучок из своих своих родных локонов.

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