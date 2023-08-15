Клава Кока в корсете из денима устроила колыхания груди: прелести так и норовили вырваться наружу

На этот раз Клава решила показать, как проводит время. Она щегольнула в поле в корсете из денима и мини-шортах. Наряд лишь подчеркнул ее манкие округлости фигуры. Блондинка решила повторить тренд, поэтому хлопнула в ладоши по музыку и побежала. При этом Кока засветила колыхающуюся грудь в слишком глубоком декольте.

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