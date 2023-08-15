Клава Кока в корсете из денима устроила колыхания груди: прелести так и норовили вырваться наружу

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Теперь блондинка регулярно снимается в телевизионных шоу, собирает тысячи людей на концертах и не перестает красоваться в дерзких нарядах. Еще недавно она мечтала об отношениях. И недавно звезда объявила, что встретила свою вторую половинку. С таинственным избранником она отдыхает в Грузии.
На этот раз Клава решила показать, как проводит время. Она щегольнула в поле в корсете из денима и мини-шортах. Наряд лишь подчеркнул ее манкие округлости фигуры. Блондинка решила повторить тренд, поэтому хлопнула в ладоши по музыку и побежала. При этом Кока засветила колыхающуюся грудь в слишком глубоком декольте.
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Поклонники отметили, что рядом с новым избранником певица расцвела. Ее осыпали комплиментами. «Такой счастливой улыбки давно не было», «Ой, грудь чуть не убежала», «Как все колыхается», «Корсет большеват», «Какая сочная стала», — прокомментировали кадры подписчики.