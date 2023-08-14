На этот раз Самбурская решила примерить парик с длинными локонами. Она облачилась в брюки и лифчик на длинных тесемках. Актриса забралась на крышу машины и блеснула своими выпуклостями фигуры. Настасья не скрыла шаровидную грудь, которая едва поместилась в лиф. Она бросила томный взгляд на фотографа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».