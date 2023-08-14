Настасья Самбурская уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Универ», а потом также снялась в картинах «Беспринципные» и «Женщины против мужчин». В свои 36 лет она много внимания уделяет фигуре. Актриса без стеснения оголяется и носит смелые наряды. Недавно она снялась в пикантной фотосессии.
На этот раз Самбурская решила примерить парик с длинными локонами. Она облачилась в брюки и лифчик на длинных тесемках. Актриса забралась на крышу машины и блеснула своими выпуклостями фигуры. Настасья не скрыла шаровидную грудь, которая едва поместилась в лиф. Она бросила томный взгляд на фотографа.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Кто тут грустную грустную женщину оставил без присмотра?» – заявила она.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот она, шикарная девушка», «Нет ни одного образа, стрижки и цвета волос, которые бы вам не шли», «Она прям идеальна», «Ой, какая грудь роскошная», «Такая кошечка», — стали писать подписчики.