Каролина Севастьянова в белом мини-платье засветила свое манкое декольте: собрала на себе все взгляды

Каролина Севастьянова уже успела прославится на весь мир. Она стала художественной гимнасткой и завоевала большое количество наград. А вот после победы на Олимпийских играх она завершила карьеру. Теперь спортсменка много путешествует. Она не перестает восхищать поклонников своей фигурой и растяжкой. Звезда держит себя в форме.
На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Сен-Тропе. Недавно она получила предложение руки и сердца от таинственного избранника. Почти каждый вечер гимнастка наряжается в вечерние образы. На этот раз она предстала в белоснежном мини-платье. Каролина решила не прятать глубокое декольте. Она сверкнула своими прелестями в топике не по размеру.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«В одном очень красивом месте», – похвасталась она.
Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за дива», «Глаз не оторвать», «До чего красивая», «Ого, вот это виды», «Просто слов нет», «Фигурка идеальная», «Грудь видно», — стали писать подписчики.