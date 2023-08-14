Каролина Севастьянова в белом мини-платье засветила свое манкое декольте: собрала на себе все взгляды

На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Сен-Тропе. Недавно она получила предложение руки и сердца от таинственного избранника. Почти каждый вечер гимнастка наряжается в вечерние образы. На этот раз она предстала в белоснежном мини-платье. Каролина решила не прятать глубокое декольте. Она сверкнула своими прелестями в топике не по размеру.

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