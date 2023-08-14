Лиза Галкина в модных джинсах кюлотах устроила танцы перед Аллой Пугачевой на пляже: девятилетняя кокетка — вся в маму

Накануне Пугачева пришла на пляж. Гарри решил запустить воздушного змея. Он восхищался тем, как высокой в небе оказалась конструкция. А вот его сестра Лиза сначала снимала брата на телефон, а потом написала папину фамилию на песке. Она даже станцевала перед мамой. Дочка Примадонны была в белой футболке и модных джинсах кюлотах. Трогательные кадры Максим Галкин* заснял на камеру.

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