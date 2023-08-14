Лиза Галкина в модных джинсах кюлотах устроила танцы перед Аллой Пугачевой на пляже: девятилетняя кокетка — вся в маму

Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист заснял, как двойняшки веселятся в Юрмале.

Алла Пугачева не скрывает, что посвятила свою жизнь детям после выхода на пенсию. Она уже не выступает, предпочитая лишь иногда посещать концерты и спектакли друзей. Почти год артистка с семьей живет в Израиле. Примечательно, что недавно они все же приехали в Юрмалу, где отдыхают почти каждый год. Пара привезла двойняшек Лизу и Гарри на любимую виллу. 

Накануне Пугачева пришла на пляж. Гарри решил запустить воздушного змея. Он восхищался тем, как высокой в небе оказалась конструкция. А вот его сестра Лиза сначала снимала брата на телефон, а потом написала папину фамилию на песке. Она даже станцевала перед мамой. Дочка Примадонны была в белой футболке и модных джинсах кюлотах. Трогательные кадры Максим Галкин* заснял на камеру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выросли двойняшки. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Мама поет, папа снимает, а дети змея запускают!», «Обожаю ваших деток. Они так всегда тепло общаются и между собой и с всеми вокруг», «Какая красивая Лиза», «Как дочка на маму похожа! Ну чудо», — стали писать подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды

Читайте также