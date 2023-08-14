52-летняя Кудрявцева в одной рубашке оголила изящные выпуклости фигуры: лишила фанатов дара речи

На кадрах Лера предстала в одной рубашке. Она нежилась на лежаке с чашкой кофе. Телеведущая оголила свои точеные ножки. Примечательно, что блондинка не стала надевать юбку. Она продемонстрировала изящные бедра. Кудрявцева с растрепанными волосами прятала в теньке от солнца. Декольте едва прикрыло ее прелести.

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