52-летняя Кудрявцева в одной рубашке оголила изящные выпуклости фигуры: лишила фанатов дара речи

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Блондинка старается держать себя в форме, но порой смеет над собой. Этим летом телеведущая целый месяц отдыхала с дочкой Марией. Она успела побывать в Сен-Тропе и Болгарии. Звезда порой купалась в бассейне и загорала. Вернувшись в Москву, она поделилась пикантными кадрами.
На кадрах Лера предстала в одной рубашке. Она нежилась на лежаке с чашкой кофе. Телеведущая оголила свои точеные ножки. Примечательно, что блондинка не стала надевать юбку. Она продемонстрировала изящные бедра. Кудрявцева с растрепанными волосами прятала в теньке от солнца. Декольте едва прикрыло ее прелести.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что в 52 года она обладает фигурой модели. «Вы красотка, несколько раз вместе отдыхали. Простая без пафоса. Красота без фильтров, как есть, стройная, красивая девушка», «Какая фигурка», «Ох, вот это ножки», «Ну очень красивая», «Прям 20 лет на вид», — стали писать подписчики.