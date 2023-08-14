Брутян вместе с детьми Муцениеце вышла на вечерний променад: Прилучный похвастался семейной идиллией

Павел Прилучный много лет снимается в кино. Ему удалось завоевать любовь миллионов поклонников. И хоть после развода с Агатой Муцениеце он скрывал личную жизнь, потом он объявил о свадьбе с Зепюр Брутян. Его роман с коллегой оказался стремительным. Не так давно у пары родился сын Микаэль. Они стараются во всем поддерживать друг друга.
На этот раз супруги вернулись домой после отпуска на Мальдивах. С Павлом проводят время его дети от первого брака: сын Тимофея и дочка Мия. Они уже месяц не виделись с мамой. Очередной день актер провел с семьей. Он вышел на вечерний променад после ужина. Прилучный выгуливал собак. За ним шли наследники. Брутян снимала видео, как они наслаждаются вечером.
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А вот потом они решили поехать на машине в город. Павел был за рулем. А вот его жена показала, как Мия и Тимофей улыбаются. Они успели с ней найти общий язык. «Какие классные», «Вот это семья», «Хорошо, что Мия приняла выбор папы! А то она так переживала», «Агата уже соскучилась по деткам», «Заботливый папа, хороший пример сыну», — стали писать в Сети.