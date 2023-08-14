Брутян вместе с детьми Муцениеце вышла на вечерний променад: Прилучный похвастался семейной идиллией

На этот раз супруги вернулись домой после отпуска на Мальдивах. С Павлом проводят время его дети от первого брака: сын Тимофея и дочка Мия. Они уже месяц не виделись с мамой. Очередной день актер провел с семьей. Он вышел на вечерний променад после ужина. Прилучный выгуливал собак. За ним шли наследники. Брутян снимала видео, как они наслаждаются вечером.

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