Роман Капаклы довел Татьяну Мусульбес до депрессии: звезда «Дома-2» решила посетить психолога

Еще совсем недавно Татьяна Мусульбес была счастлива с Романом Капаклы, который ради нее бросил свою жену Марину Африкантову. Но идиллия продлилась всего полгода. Сначала звезды «Дома-2» решили пожить отдельно друг от друга, а затем и вовсе объявили о расставании.

Причины разлада до сих пор остаются загадкой. Но видно, что расставание с любовником тяжело ударило по эмоциональному состоянию Тани. На днях Роман выложил в своем блоге трогательное видео об их истории любви. И девушка, которая крепилась все эти дни, расплакалась прямо на глазах у своих поклонников.

Сейчас Татьяна старается держать себя в руках. Хотя и признается, что находится в депрессивном состоянии. Девушка говорит, что уже записалась к психологу. При этом она утверждает, что в плохом настроении виновата погода и грустный сериал. Однако поклонники убеждены, что дело все-таки в расставании с любимым.