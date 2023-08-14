Рудова в кукольном платье с декольте на завязках блеснула своими «буграми страсти»: без лифчика взбудоражила парней

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон благодаря сериалу «Татьянин день». А недавно блондинка также приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она всегда привлекает внимание мужчин. Актриса обладает точеной фигурой и зачастую облачатся в смелые наряды. Поклонники удивляются тому, что в 39 лет звезда все еще не замужем.
На этот раз Наталья призналась, что соскучилась по жаркой погоде. Она облачилась в кукольное платье с цветочным принтом. Актриса решила покрасоваться пред камерой. Наряд с декольте на тесемках едва прикрыл ее пышные полушария груди. Рудова игриво теребила подол, обнажив свои округлые прелести фигуры.
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Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие парни заявили, что Наталья лишила их дара речи. «Какая хорошенькая», «Ох, так грудь стоит без лифчика», «Смотритесь так соблазнительно», «Вот это куколка», «Прям блондинка на миллион», «Идеальная фигура», — стали писать подписчики.