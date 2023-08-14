Рудова в кукольном платье с декольте на завязках блеснула своими «буграми страсти»: без лифчика взбудоражила парней

На этот раз Наталья призналась, что соскучилась по жаркой погоде. Она облачилась в кукольное платье с цветочным принтом. Актриса решила покрасоваться пред камерой. Наряд с декольте на тесемках едва прикрыл ее пышные полушария груди. Рудова игриво теребила подол, обнажив свои округлые прелести фигуры.

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