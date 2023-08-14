«Мам, ты проспорила!»: двойняшки Лиза и Гарри Галкины запустили в небо воздушного змея на пляже, развеселив Аллу Пугачеву

Алла Пугачева уж редко дает концерты. Она предпочитает посвящать себя семье. Певица вместе с мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль в 2022 году. Там она растит двойняшек Лизу и Гарри. Однако этим летом пара снова приехала отдыхать в Юрмалу. Артистка успела отметиться на фестивале Лаймы Вайкуле. А теперь она то и дело гуляет с детьми.
На этот раз вся семья пришла на пляж. Примадонна наблюдала за тем, как сын Гарри запускал в небо воздушного змея. Он поспорил с мамой, что конструкция будет летать также высоко, как и накануне. А вот Лиза снимала происходящее на телефон вместе с папой. А потом сын певицы показал, как высоко в небе парит змей.
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«Ребят, он все выше и выше! Ребят, он вообще! Смотрите, где я и где он!» – сказал Гарри.
«Ха-ха-ха, а где мы!?» – уточнила Алла Борисовна.
«И как высоко он еще будет подниматься! Лиз, дай мне телефон! Я хочу снять! Теперь будет высший пилотаж! Мама, ты уже проиграла! Сейчас покажу, как вчера, мама! Он летит как вчера! Мам, ты проспорила!» – заявил мальчик.
Играл с детьми и Галкин*. Он тоже попробовал запустить воздушного змея. Поклонники были восхищены теплыми кадрами. На видео была наложена песня Пугачевой, что порадовало многих фанатов. «Как же повезло детям с родителями!», «Сколько счастья», «Так часто гуляют, наслаждаются детством», «Какой приятный смех у Аллы», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.