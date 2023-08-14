«Мам, ты проспорила!»: двойняшки Лиза и Гарри Галкины запустили в небо воздушного змея на пляже, развеселив Аллу Пугачеву

На этот раз вся семья пришла на пляж. Примадонна наблюдала за тем, как сын Гарри запускал в небо воздушного змея. Он поспорил с мамой, что конструкция будет летать также высоко, как и накануне. А вот Лиза снимала происходящее на телефон вместе с папой. А потом сын певицы показал, как высоко в небе парит змей.

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