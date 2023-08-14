«Ох и размерчик»: взмокшая Бузова в бикини обнажила свои аппетитные формы — «спелые» полушария груди во всей красе

На этот раз Бузова успела отдохнуть на Алтае. Два дня провела на озере, где купалась и каталась на барже. А вот перед отъездом артистка успела попариться в бане. Она решила поделиться пикантным кадром. Телеведущая в тугом бикини запечатлелась на камеру. Она взмокла из-за высокой температуры. Ольга блеснула налившимися полушариями груди в лифе без пуш-ап.

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