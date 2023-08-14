«Ох и размерчик»: взмокшая Бузова в бикини обнажила свои аппетитные формы — «спелые» полушария груди во всей красе

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и шоу. Зачастую артистка дает концерты. В свои 37 лет она мечтает о семье и детях, но уже несколько лет одинока. Телеведущая старается всеми силами привлекать к себе внимание. Примечательно, что она поправилась недавно Однако это не мешает ей оголяться.
На этот раз Бузова успела отдохнуть на Алтае. Два дня провела на озере, где купалась и каталась на барже. А вот перед отъездом артистка успела попариться в бане. Она решила поделиться пикантным кадром. Телеведущая в тугом бикини запечатлелась на камеру. Она взмокла из-за высокой температуры. Ольга блеснула налившимися полушариями груди в лифе без пуш-ап.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как преобразилась Ольга. Многие восхитились ее формами. «Ого, какая стала», «Прям поправилась», «Никогда не было такого декольте», «Ох и размерчик», «Какой горячий вид», «Просто женщина, у которой нет мужчины два года», «Как хороша», — стали писать в Сети.