«Я бомж еще с апреля»: экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов оказался на улице из-за своей сестры

Гарик Богомазов. Фото: соцсети звезды

Певец узнал, что его выселили из собственной квартиры.

Гарик Богомазов много лет был участником популярной группы «Отпетые мошенники». 

В 2011 году певец покинул коллектив. С тех пор его редко можно увидеть на вечеринках и красных дорожках.

Недавно в семье артиста разгорелась драма. Он оказался на улице из-за своей родной сестры. Родственница выселила его из квартиры в Санкт-Петербурге. 

Как стало известно Teleprogramma.pro, «отпетый мошенник» стал жертвой мошенничества. 

«Оказывается, я бомж еще с апреля месяца, узнал об этом только вчера», — заявил он.

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Его жена Виктория призналась, что они в декабре прошлого года разговаривала с сестрой певца и все прошло на дружеской ноте. Но теперь они узнали о таком неожиданно повороте. 

«Вчера мы увидели документ о выселении, который поверг в шок. Иначе как мошенничество назвать это нельзя. Более того, в документе ничего не сказано о нашем сыне, который тоже имеет долю в этой квартире», — поделилась Виктория.

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