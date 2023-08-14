«Я бомж еще с апреля»: экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов оказался на улице из-за своей сестры

Гарик Богомазов много лет был участником популярной группы «Отпетые мошенники».
В 2011 году певец покинул коллектив. С тех пор его редко можно увидеть на вечеринках и красных дорожках.
Недавно в семье артиста разгорелась драма. Он оказался на улице из-за своей родной сестры. Родственница выселила его из квартиры в Санкт-Петербурге.
Как стало известно Teleprogramma.pro, «отпетый мошенник» стал жертвой мошенничества.
«Оказывается, я бомж еще с апреля месяца, узнал об этом только вчера», — заявил он.
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Его жена Виктория призналась, что они в декабре прошлого года разговаривала с сестрой певца и все прошло на дружеской ноте. Но теперь они узнали о таком неожиданно повороте.
«Вчера мы увидели документ о выселении, который поверг в шок. Иначе как мошенничество назвать это нельзя. Более того, в документе ничего не сказано о нашем сыне, который тоже имеет долю в этой квартире», — поделилась Виктория.