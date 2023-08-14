«Я бомж еще с апреля»: экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов оказался на улице из-за своей сестры

Гарик Богомазов много лет был участником популярной группы «Отпетые мошенники».

В 2011 году певец покинул коллектив. С тех пор его редко можно увидеть на вечеринках и красных дорожках.

Недавно в семье артиста разгорелась драма. Он оказался на улице из-за своей родной сестры. Родственница выселила его из квартиры в Санкт-Петербурге.