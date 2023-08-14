«Спасибо тебе, любимая»: Авербух поделился умилительным фото с Арзамасовой и подросшим сыном — Льву два года

Илья Авербух и Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды

Фигурист поздравил своего младшего наследника с днем рождения.

Илья Авербух давно стал известным. Он не только фигурист, но и постановщик шоу. Долгое время после развода с Ириной Лобачевой он был один, растя сына Мартина. А когда стало известно о его романе с Елизаветой Арзамасовой, это стало сенсацией. Теперь влюбленные уже состоят в браках, а также растят сына Льва. 14 августа они отметили день рождения малыша. 

На этот раз Авербух поздравил своего младшего наследника с радостным событием. Он поделился трогательным кадром с женой и именинником. Пара окутала в объятиях малыша. Лев большими глазами смотрел в камеру. Фигурист с нежностью поцеловал его в макушку. 

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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды

«Как один большой счастливый день пролетели эти два года! Спасибо тебе, любимая, за нашего «собственного» Льва. Лева, в добрый путь!» — написал фигурист.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик быстро растет.

«Какие вы все замечательно красивые!», «Глазки как пуговки», «Чудо чудное ваш Лев», «До чего это прекрасно», — стали писать подписчики.

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