На этот раз Авербух поздравил своего младшего наследника с радостным событием. Он поделился трогательным кадром с женой и именинником. Пара окутала в объятиях малыша. Лев большими глазами смотрел в камеру. Фигурист с нежностью поцеловал его в макушку.

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