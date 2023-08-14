Илья Авербух давно стал известным. Он не только фигурист, но и постановщик шоу. Долгое время после развода с Ириной Лобачевой он был один, растя сына Мартина. А когда стало известно о его романе с Елизаветой Арзамасовой, это стало сенсацией. Теперь влюбленные уже состоят в браках, а также растят сына Льва. 14 августа они отметили день рождения малыша.
На этот раз Авербух поздравил своего младшего наследника с радостным событием. Он поделился трогательным кадром с женой и именинником. Пара окутала в объятиях малыша. Лев большими глазами смотрел в камеру. Фигурист с нежностью поцеловал его в макушку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
«Как один большой счастливый день пролетели эти два года! Спасибо тебе, любимая, за нашего «собственного» Льва. Лева, в добрый путь!» — написал фигурист.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик быстро растет.
«Какие вы все замечательно красивые!», «Глазки как пуговки», «Чудо чудное ваш Лев», «До чего это прекрасно», — стали писать подписчики.