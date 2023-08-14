Екатерина Климова в тренче и платке щегольнула с подросшей дочкой Гелы Месхи: растет маленькая копия мамы

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис в России. В свои 45 лет она не перестает восхищать публику моложавым видом и точеной фигурой. При этом артистка является мамой четверых детей. Она пережила три развода, но фанаты уверены, что свое счастье звезда еще обретет. А пока она растит своих наследников и строит карьеру.
На этот раз Климова провела время с младшей наследницей, рожденной от Гелы Месхи. Они успели покататься на теплоходе, где позанимались йогой. Маленькая Изабелла похвасталась своей гибкостью. А потом актриса прогулялась с ней по улицам столицы. Они оделись в одном стиле Екатерина была в тренче и платке, который был на голове. И ее наследница оделась в похожий лук.
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Екатерина Климова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Изабелла подросла. Ее осыпали комплиментами. «Ну мамина копия», «Что за маленькая леди», «Ох, что за красотки», «Так быстро растет маленькая принцесса», «Унаследовала мамину красоту», — прокомментировали кадры подписчики.