Екатерина Климова в тренче и платке щегольнула с подросшей дочкой Гелы Месхи: растет маленькая копия мамы

На этот раз Климова провела время с младшей наследницей, рожденной от Гелы Месхи. Они успели покататься на теплоходе, где позанимались йогой. Маленькая Изабелла похвасталась своей гибкостью. А потом актриса прогулялась с ней по улицам столицы. Они оделись в одном стиле Екатерина была в тренче и платке, который был на голове. И ее наследница оделась в похожий лук.

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