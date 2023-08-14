Пережившая сложный развод Ирена Понарошку объявила о помолвке: показала кольцо с бриллиантом

На новых фото Ирена позировала в алом платье. Она продемонстрировала кольцо с большим бриллиантом. Телеведущая выглядела счастливой.

«Да!» — написала она.

Поклонники и друзья стали поздравлять 40-летнюю знаменитость с радостным событием. Теперь впереди у нее подготовка к свадьбе.

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