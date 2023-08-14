Пережившая сложный развод Ирена Понарошку объявила о помолвке: показала кольцо с бриллиантом

Ирена Понарошку много лет работала на телевидении. Она много лет была виджеем телеканала «MTV Россия», а также была ведущей рубрики в шоу «Вечерний Ургант». За ее жизнью следят два миллиона поклонников. В начале года она намекнула, что мечтает о свадьбе. И вот 14 августа звезда объявила о помолвке в соцсети.
На новых фото Ирена позировала в алом платье. Она продемонстрировала кольцо с большим бриллиантом. Телеведущая выглядела счастливой.
«Да!» — написала она.
Поклонники и друзья стали поздравлять 40-летнюю знаменитость с радостным событием. Теперь впереди у нее подготовка к свадьбе.
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Ирена Понарошку. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Понарошку долго скрывала возлюбленного. Она представила жениха лишь в марте. Им оказался 37-летний финансист Руслан Годизов. Отметим, что у него есть сын от прошлого брака. А вот Ирена состояла в браке с российским диджеем Александром Листом. Они развелись в 2020 году спустя 10 лет отношений. У звезды растут двое сыновей: 12-летний Серафим и четырехлетний Теодор. Расставание у пары было тяжелым.