Севастьянова в крохотном платье обнажила свои прелести, впечатлив народ: рельефные бедра у всех на виду

Каролина Севастьянова уже больше 5 лет назад завершила карьеру. Она стала одной из самых известных художественных гимнасток. И даже спустя годы спортсменка держит себя в форме. Она много путешествует и появляется на публике в женственных нарядах. В 28 лет чемпионка то и дело оказывается в центре внимания. Звезда обладает эффектной внешностью.
На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Сен-Тропе. Она регулярно предстает на улице в смелых луках и бикини. На этот раз гимнастка щегольнула в белоснежном мини-платье. Она обнажила свои стройные и загорелые ножки. Гимнастка блеснула рельефными бедрами. Она не постеснялась экстремально короткой длины наряда.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Но нашлись те, кто посчитал лук слишком пикантным. «Ох, какая вы красотка», «А юбки не было?», «Словно что-то забыла надеть», «Просто богиня», «Ого, какие мощные бедра», «Прям грациозная лань», — стали писать подписчики.