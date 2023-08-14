«Не поддается пониманию»: Татьяна Навка прокомментировала скандал с уехавшей из России Еленой Исинбаевой

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала известную спортсменку, олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву после жуткого скандала.
«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей!» — напомнила всем Татьяна Навка.
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Татьяна Навка высказалась и по поводу звучавших инициатив о прекращении Елены Исинбаевой работы в МОК. Навка считает, что своими действиями Исинбаева помогает стране.
«Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — заключила Татьяна Навка.
Напомним, скандал разгорелся, когда Елена Исинбаева заявила, что она живет там, где работает. А живет звезда спорта сейчас в Испании.
По материалам sport24.ru