«Не поддается пониманию»: Татьяна Навка прокомментировала скандал с уехавшей из России Еленой Исинбаевой

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Татьяна Навка высказалась и по поводу звучавших инициатив о прекращении Елены Исинбаевой работы в МОК. Навка считает, что своими действиями Исинбаева помогает стране.

«Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — заключила Татьяна Навка.

Напомним, скандал разгорелся, когда Елена Исинбаева заявила, что она живет там, где работает. А живет звезда спорта сейчас в Испании.

По материалам sport24.ru