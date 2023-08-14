Светлые волосы, бездонные глаза: Арзамасова показала подросшего сына от Авербуха в особенный день

Четырнадцатое августа - особенный день для актрисы Лизы Арзамасовой и ее мужа, продюсера и фигуриста Льва Авербуха.
Ровно два года назад, в августе 2021, звездная пара стала родителями очаровательного мальчика, которого назвала Левой.
В этот понедельник, 14 августа, Лиза Арзамасова напомнила поклонникам об этом прекрасном событии, показав подросшего сына. В кадре Лева запечатлен с домашним питомцем на руках.
У Левушки светлые волосы и большие бездонные глаза. Мальчик очень похож на свою звездную маму Лизу Арзамасову.
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Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Фото: соцсети
«Нашему любимому маленькому Человеку - 2 года! Совершенно определенно – Лево это клево и нежно счастливо!» - написала под фото сына Лиза Арзамасова.