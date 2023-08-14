Татьяна Брухунова открестилась от фамилии знаменитого мужа: «Зачем?»

Известный юморист, 77-летний Евгений Петросян, уже несколько лет счастлив в браке с молодой женой, 34-летней Татьяной Брухуновой.

У пары подрастает сын Ваган. В соцсети Татьяну Брухунову частенько называют по фамилии мужа — Таня Петросян. Но, как выяснилось, совершенно напрасно. Во время интерактива с подписчиками Татьяна Брухунова объяснила, что фамилию мужа брать никогда не планировала. И вообще, считает традицию смены фамилий женщинами устаревшей.

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