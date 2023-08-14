«Я была в клинике с известными людьми и видела их на стадии, когда они все потеряли»: певица МакSим сделала жуткое признание об алкоголизме

Исполнительница Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, разоткровенничалась по поводу своей алкогольной зависимости.

Месяц назад вокалистка вышла из клиники, где проходила лечение. Звезда призналась, что из-за алкогольной зависимости рисковала потерять все, что у нее есть.

Певица МакSим поделилась, что во время нахождения в рехабе видела много известных людей, которые дошли в своей болезни до самого дна. Вокалистка искренне пожелала им выкарабкаться.

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