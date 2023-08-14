«Я была в клинике с известными людьми и видела их на стадии, когда они все потеряли»: певица МакSим сделала жуткое признание об алкоголизме

Исполнительница Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, разоткровенничалась по поводу своей алкогольной зависимости.
Месяц назад вокалистка вышла из клиники, где проходила лечение. Звезда призналась, что из-за алкогольной зависимости рисковала потерять все, что у нее есть.
Певица МакSим поделилась, что во время нахождения в рехабе видела много известных людей, которые дошли в своей болезни до самого дна. Вокалистка искренне пожелала им выкарабкаться.
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«В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать: да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит — семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все. Я была в клинике с очень популярными людьми, которых вы все знаете, и видела их на стадии, когда они, как мне кажется, уже все потеряли. Дай Бог, как-то выкарабкаются. Но им, определенно, во много раз сложнее, чем мне», — поделилась певица МакSим.
По материалам starhit.ru