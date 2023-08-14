Боярская — в Сибири, Бузова — в Анапе: сколько отвалили российские звезды за свой отдых в России

В этом году многие отечественные звезды предпочли отдых в России. Кое-то остановился на классическом Черном море, а некоторые улетели в Сибирь, с восторгом открыв для себя эти красивые места.

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Артисты Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдохнули этим летом в Республике Алтай выбрав «дикое» путешествие по горам и проживание в палатках.

Актриса Ирина Пегова тоже впервые для себя открыла алтайские горы, но поселилась в комфортабельном экоотеле. Звезда жалеет, что не сделала этого раньше.

Ольга Бузова отметилась в степном Алтае, на озере Яровое, которое местные жители называют «местным Мертвым морем». В нем суперсоленая вода и полезные грязи.

Как пишет КП, перелет из Москвы до Горно-Алтайска и обратно эконом-классом на одного человека стоит от 16 тыс. руб. Неделя в экоотеле 5 звезд на двух человек — от 150 тыс. руб.

Ольга Бузова также не забыла про свое любимое Черное море и Анапу, совместив отдых с гастролями. Она поселилась в гостинице с 5 звездами, которая расположилась на скале. Отдыхом артистка очень довольна.

Ольга Кабо выбрала Геленджик, решив расслабиться в местном санатории. Звезда посещала гидромассаж, душ Шарко, занималась целительной йогой.

Проезд на поезде из Москвы до Анапы и обратно классом СВ на одного человека стоит от 40 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд на двух человек — от 140 тыс. руб.