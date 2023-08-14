Прямо на свадьбе: молодой муж Ирины Пингвиновой предложил ее дочери Милане стать его дочкой — видео, от которого хочется плакать

Накануне, 13 августа, бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова и ее избранник Глеб устроили пышное торжество по поводу бракосочетания, которое состоялось в красивую дату — 8 августа.

Главное гостьей на свадьбе мамы была, конечно же, дочка Ирины Пингвиновой от Димы Чайкова, Милана. Чайков исчез из жизни дочери, которой еще нет и трех лет.

Зато новоиспеченный муж Ирины Пингвиновой прямо на свадьбе в присутствии всех гостей продемонстрировал, что готов взять на себя ответственность за ребенка избранницы. Глеб сделал Милане предложение стать его дочерью. Трогательное видео, от которого хочется плакать, разлетелось по Сети.

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