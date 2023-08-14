Темные волосики, голубой песочник: Зепюр Брутян тает от любви и нежности, играя с крохой-сыном от Павла Прилучного

Маленькому сыну Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэлю три с половиной месяца. За это время малыш вместе с родителями успел совершить большое путешествие и увидеть океан.

Не так давно звездное семейство вернулось из отпуска, которое провело на Мальдивах. В микроблоге Зепюр Брутян поделилась кадрами, сделанными на берегу Индийского океана. На одном из фото она держит на руках сына Микаэля.

Малыш облачен в голубой песочник, в кадре видны его темные волосики, а личико Зепюр Брутян прикрыла смайликом в виде солнышка. У молодой мамы очень вдохновленное лицо. Зепюр тает от любви и нежности к маленькому Микаэлю.

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