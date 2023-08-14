«Их ждет расплата за такое»: Лужина предрекла страшное Пугачевой и ее мужу после выходки в Юрмале

Актриса Лариса Лужина оценила поступок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, посетивших фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале в конце июля. На нем выступали многие ненавидящие Россию артисты, а средства, заработанные на мероприятии, Вайкуле направляет на помощь Незалежной.

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Галкин* принял самое живое участие в мероприятии – он спел с Вайкуле песню на латышском. Этот сюрприз они специально подготовили для мероприятия. Пугачева в зале сидела рядом и радовалась за мужа и подружку. Лужина предрекла Примадонне и ее мужу последствия за такое.

«Все это потом вернется сторицей. Радости, счастья — ничего этого не будет у них в жизни. Они потом поймут, что за все нужно расплачиваться, это все в будущем их ждет, их расплата за такое поведение», - высказалась сайту aif.ru звезда.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.