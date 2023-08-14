«Зависимый человек»: Агутин проболтался про пагубную привычку Бондарчука

Леонид Агутин в ходе интервью на YouTube Надежде Стрелец проговорился о зависимости Федора Бондарчука. Режиссер, как оказалось, злоупотреблял горячительными напитками.

«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: «Не выпиваешь?». Он: «Нет, совсем». Я: «Ну а как же друзья?». Он: «В ж… друзей», - вспомнил Агутин, сдав Бондарчука.

Сам певец тоже слишком лояльно относился к алкоголю. Причем, это продолжалось на протяжении длительного периода – всю молодость, можно сказать, в пьяном угаре.

«Понял уже задним числом. Первый путь к штопору, давление подскочило и тебе плохо», - рассказал артист.

Выбираться из западни, в которую он угодил, ему помогла жена Анжелика Варум. С ее поддержкой он начал трезвую жизнь.

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