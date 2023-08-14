Почти без волос, в тапочках: больная раком Евгения Симонова стала неузнаваема

Звезда фильмов «Афоня» и «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова реже появляется на публике. Несколько лет назад она сообщила свой страшный диагноз – у нее рак легких, с которым актриса борется с 2013 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

За это время знаменитость перенесла операцию по частичному удалению органа справа. Длительная реабилитация не позволяла ей выходить на сцену Театра им.В.Маяковского, где она служит по сей день.