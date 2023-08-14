Почти без волос, в тапочках: больная раком Евгения Симонова стала неузнаваема

Звезда фильмов «Афоня» и «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова реже появляется на публике. Несколько лет назад она сообщила свой страшный диагноз – у нее рак легких, с которым актриса борется с 2013 года.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
За это время знаменитость перенесла операцию по частичному удалению органа справа. Длительная реабилитация не позволяла ей выходить на сцену Театра им.В.Маяковского, где она служит по сей день.
Евгения Симонова и Александра Урсуляк. Фото: соцсети
Болезнь сделала ее неузнаваемой. Новое фото актрисы показала актриса Александра Урсуляк. На нем Симонова почти без волос, в тапочках, сильно похудевшая. Несмотря на состояние здоровья, она находит в себе силы сниматься в кино. В новом театральном сезоне Евгения Павловна готовится выйти на подмостки.