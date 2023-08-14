Показалось: бесстыдная Волочкова без одежды взобралась на камень в хаммаме

Балерина Анастасия Волочкова показала, чем занимается в августовские выходные. Когда съемки и встречи позади, она позволяет себе расслабиться в баньке.

На этот раз артистка предпочла турецкую баню. Она отправилась в один из любимых банных комплексов и прямо при макияже, правда, скинув одежду, расположилась в хаммаме.

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Звезда не стала ложиться, как это принято, полностью на камень, а села, будто в русской бане, и поджала колени к себе. Подписчики ахнули при виде такой позы звезды – показалось, что артистка не прикрыла наготу.