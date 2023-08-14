Сбежавшая из страны Дапкунайте призналась: «Я скучаю очень по Москве»

Актриса Ингеборга Дапкунайте в числе многих звезд сбежала из России в 2022 году. Она сделала это тайно, но смолчать не смогла, осудив происходящее, чем вызвала большой скандал. Долгие годы она зарабатывала здесь и сделала себе блестящую карьеру в театре и кино.
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Сегодня Дапкунайте курсирует между Вильнюсом, Брюсселем и Лондоном. Но не обрела спокойствия и признается, что скучает по прошлой жизни в России.
«Я скучаю очень по Москве, но я скучаю по Москве, которой уже нет. Это бессмысленно. Сейчас Москва уже другая, потому что прошло уже полтора года. Это как будто ты расстался с кем-то, со своей любовью, и во время расставания тебе очень больно», - рассказала в новом интервью на YouTube актриса.