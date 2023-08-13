Начал задыхаться: Халита Эргенча едва не утопили в ванне со льдом на съемках «Великолепного века»

Съемки популярного сериала «Великолепный век» были часто опасными. Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, едва не погиб на площадке.

Помните, в сериале падишах заболел. И лекари положили его в ванну со льдом, чтобы сбавить жар. Снимали эту сцену в специальном крытом бассейне большой площади.

Халиту пришлось по-настоящему ложиться в ледяную воду и погружать в нее даже лицо. От температурного шока артист начал задыхаться и едва не захлебнулся.

К счастью, все закончилось благополучно. Но эту сцену актер запомнит навсегда.

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