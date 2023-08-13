Оскорбляет и поносит последними словами: Либерж Кпадону слила в Сеть голосовое от Ильи Яббарова — уши трубочкой от этой грязи

«Либа, нужно обязательно обратиться в суд. Я поддерживаю тебя», - в числе первых отреагировал участник проекта Дима Дмитренко.

«По суду, конечно, Либи, и ни в коем случае не прощай. Ершику надо знать свое место!», «В суд. И только в суд. Я прочитала, послушала, это надо наказывать», «Конечно, суд и моральный вред, да побольше, чтобы неповадно было», - поддержали Либерж Кпадону подписчики.