Оскорбляет и поносит последними словами: Либерж Кпадону слила в Сеть голосовое от Ильи Яббарова — уши трубочкой от этой грязи

Либерж Кпадону. Фото: соцсети

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону предала огласке эпизод общения с Ильей Яббаровым.

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону разместила в микроблоге фрагмент своего общения с Ильей Яббаровым.

Эмоциональный Илья в какой-то момент вышел из себя и начал поливать Либерж Кпадону грязью, слова, которые он выкрикивал в адрес мулатки, публикации в СМИ не подлежат. Это - отборная нецензурная брань. Илья Яббаров оскорбил и унизил Либерж Кпадону.

«По суду или по совести?» - спросила Либерж Кпадону у своей аудитории, как ей поступить с Ильей Яббаровым.

Подписчики заявили, что Либерж должна пойти в суд.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Либа, нужно обязательно обратиться в суд. Я поддерживаю тебя», - в числе первых отреагировал участник проекта Дима Дмитренко.

«По суду, конечно, Либи, и ни в коем случае не прощай. Ершику надо знать свое место!», «В суд. И только в суд. Я прочитала, послушала, это надо наказывать», «Конечно, суд и моральный вред, да побольше, чтобы неповадно было», - поддержали Либерж Кпадону подписчики.

Читайте также