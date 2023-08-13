Оскорбляет и поносит последними словами: Либерж Кпадону слила в Сеть голосовое от Ильи Яббарова — уши трубочкой от этой грязи

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону разместила в микроблоге фрагмент своего общения с Ильей Яббаровым.
Эмоциональный Илья в какой-то момент вышел из себя и начал поливать Либерж Кпадону грязью, слова, которые он выкрикивал в адрес мулатки, публикации в СМИ не подлежат. Это - отборная нецензурная брань. Илья Яббаров оскорбил и унизил Либерж Кпадону.
«По суду или по совести?» - спросила Либерж Кпадону у своей аудитории, как ей поступить с Ильей Яббаровым.
Подписчики заявили, что Либерж должна пойти в суд.
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«Либа, нужно обязательно обратиться в суд. Я поддерживаю тебя», - в числе первых отреагировал участник проекта Дима Дмитренко.
«По суду, конечно, Либи, и ни в коем случае не прощай. Ершику надо знать свое место!», «В суд. И только в суд. Я прочитала, послушала, это надо наказывать», «Конечно, суд и моральный вред, да побольше, чтобы неповадно было», - поддержали Либерж Кпадону подписчики.