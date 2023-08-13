Бороду сбрил, лицо осунулось: резко похудевший Леша Самсонов из «Дома-2» предстал с красавицей-женой

Бывший участник «Дома-2» Леша Самсонов счастлив во втором браке с женой Марией. Супруга Леши Самсонова - роскошная красавица-блондинка, которой он невероятно гордится.
Леша Самсонов, похоже, решил, что нужно начинать соответствовать эффектной жене. В микроблоге Леша Самсонов поделился снимком, глядя на который, становится очевидным, что за последнее время он заметно похорошел.
Леша Самсонов сбрил бороду, на его лице только небольшая щетина. А также он заметно похудел, от чего лицо выглядит слегка осунувшимся. Поклонники тут же сделали комплименты постройневшему Самсонову, назвав его тигром.
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Похудевший Леша Самсонов с женой в Абрау-Дюрсо. Фото: соцсети
Напомним, ранее Леша Самсонов был женат на Юлии Щаулиной. Неудачный брак быстро распался, у бывших супругов есть сын Мирон. Юлия Щаулина какое-то время препятствовала общению Леши Самсонова с Мироном. Но сейчас скандалы на этой почве позади, и Леша Самсонов часто видится с сыном, принимая активное участие в его воспитании.