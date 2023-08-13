«Она была такая маленькая, что ее не было видно»: Агутин рассказал, как влюбился в Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в 200 году, однако певец признался, что влюбился в артистку еще в 1989 году.

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Он тогда должен был выступать в «Лужниках», прибыл на место и увидел, как на сцене поет девочка. Тогда Варум еще не была известна, но она смогла пронзить музыканта в самое сердце.

«Она пела тогда «Полуночный ковбой». Она была такая маленькая, что ее не было видно, и такая тоненькая Дюймовочка там стояла. У меня вот такая мурашка пробежала по всему телу. Она на меня такое впечатление произвела. Прямо в сердце… оттуда, издали, такое вот…», — признался Леонид Агутин в разговоре с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале.

По словам артиста, она не была похожа ни на кого, очень культурная, нежная и трогательная.