«Я сам у себя любимый»: Капаклы жестко ответил на предложение воссоединиться с Мусульбес

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы недавно объявил о разрыве с Татьяной Мусульбес. О причине шоумен конкретно ничего объяснять не стал.

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Тут же люди стали говорить о том, что он намерен воссоединиться со своей бывшей женой Мариной Африкантовой.

Однако Капаклы заверил – ни с Африкантовой, ни с Мусульбес он вместе больше не будет. Пока его полностью устраивает его веселая холостяцкая жизнь, в которой есть море денег и удовольствий, влезать столь скоро в отношения он точно не хочет.