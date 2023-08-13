«Я сам у себя любимый»: Капаклы жестко ответил на предложение воссоединиться с Мусульбес

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы недавно объявил о разрыве с Татьяной Мусульбес. О причине шоумен конкретно ничего объяснять не стал.
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Тут же люди стали говорить о том, что он намерен воссоединиться со своей бывшей женой Мариной Африкантовой.
Однако Капаклы заверил – ни с Африкантовой, ни с Мусульбес он вместе больше не будет. Пока его полностью устраивает его веселая холостяцкая жизнь, в которой есть море денег и удовольствий, влезать столь скоро в отношения он точно не хочет.
«Я сам у себя, наконец, любимый: молод, красив, перспективен, богат. Многие не знают, но я богат. Все хорошо, не надо устраивать реки слез — все будут улыбаться», — написал Капаклы в соцсетях.